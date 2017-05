Na předávání Žánrových Cen Anděl 2016 vystoupí Vladimír 518 s PSH či Boris Carloff

Nejprve to vypadalo, že letos se žádný ceremoniál konat nebude, ale nakonec se podařilo zajistit financování a produkci pro předávání cen. Vyhlášení vítězů Žánrových Cen Anděl 2016 tedy proběhne 17. května ve 20:30 hodin v Lucerna Music Baru.

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Ačkoliv došlo k oficiálnímu zrušení letošních Žánrových Cen Anděl, Svazu autorů a interpretů (SAI) se podařilo ve spolupráci s Intergramem (nezávislá společnost výkonných umělců, pozn. red.), Platformou českých nezávislých vydavatelů, Mezinárodní federací hudebního průmyslu (IFPI) a Ochranným svazem autorským (OSA) sehnat dostatek finančních prostředků na to, aby se předávání uskutečnilo i letos.

Žánrové Ceny Anděl 2016 budou předány v deseti kategoriích. Moderátorem večera bude hudebník Honza Křížek. Nebudou chybět ani hudební vystoupení některých držitelů cen z minulých let. Během večera tak zazpívá například folkové duo Žamboši, jež je dvojnásobným držitelem ceny Anděl v kategorii Folk & Country. V roce 2006 jej získali za album To se to hraje a o tři roky později, v roce 2009, za album Přituhuje. Dále vystoupí držitel Anděla v kategorii Elektronická hudba z roku 2012 Boris Carloff, který cenu získal za album The Exsapis, a také Vladimír 518, držitel ceny v kategorii Hip-Hop z roku 2014 za album Idiot. Vladimír 518 vystoupí s českým rapovým seskupením PSH, jehož je členem.

Předávání Žánrových Cen Anděl se uskuteční ve středu 17. května ve 20:30 hodin v Lucerna Music Baru. Akce je přístupná veřejnosti a vstup je zdarma.

ŽÁNROVÉ CENY ANDĚL 2016 – nominace

Alternativní hudba

Cermaque a Iamme Candlewick - Gravitace

Martin Evžen Kyšperský - Vlakem

Jarda Svoboda - Solo

Elektronická hudba

dné - These Semi Feelings, They Are Everywhere

Himalayan Dalai Lama - Lama

Midi Lidi - Give Masterpiece a Chance

Folk & Country

Jablkoň - Vykolejená

Řepka Jan - Rozjímání o sendviči

Trchová Martina & Trio - Holobyt

Hard & Heavy

Demimonde - Cygnus Oddyssey

Master's Hammer - Formulae

Necrocock - Houbařské album

Hip-Hop

Prago Union - Smrt žije

Pio Squad - Stromy v bouři

MC Gey - Rλp-Life

Jazz & Blues

David Dorůžka – Autumn Tales

Vertigo – Nononononininini

Vilém Spilka Quartet – Podvod

Punk & Hard Core

Kovadlina - Životy těch druhých

Resurgo - V zajetí myšlenek

Ucházím - Fragmenty vášní

Rock & Pop

Lenny - Hearts

Něžná noc (Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl) – Neměj strach

Vltava - Čaroděj

Ska & Reggae

The Chancers - Trigger Warning

Nevereš - Zpátky na strop

Pub Animals - Fatherland

Michal Šeps - On přijde

World Music

Jitka Šuranská Trio – Divé husy

Jiří Slavík – Mateřština

Ridina Ahmedová & Petr Tichý – HLASkontraBAS

Foto: David Turecký, archiv Žánrových Cen Anděl