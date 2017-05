Strhující thriller, který nebudete chtít odložit – i tak by mohla být popsána kniha Příliš krátký provaz amerického spisovatele Matthewa FitzSimmonse. Příběh z politického prostředí, hlavní hrdina hacker a prvky detektivního vyšetřování dávají knize plusové body. Stačí to však, aby vás Příliš krátký provaz zaujal?

Uběhlo deset let od zmizení dcery senátora Lombarda Suzanne, bývalý mariňák a velmi schopný hacker Gibson Vaughn si však stále nechce přiznat, že by jeho „medvídek“ (jak Suzanne říkal) a nejlepší kamarádka umřela. Ve chvíli, kdy se mu do rukou dostane fotografie Suzanne z doby, kdy už byla pohřešovaná, společně s nabídkou stát se součástí „vyšetřovacího“ týmu, neváhá a pouští se do vlastního pátrání po svém „medvídkovi“. Jenže nic není tak snadné, jak si zprvu představoval.

Matthew FitzSimmons se snažil napsat knihu, kterou jen tak neodložíte. To se mu částečně povedlo. Kniha je bezpochyby napínavá a obsahuje chvíle, kdy ji skutečně odložit nemůžete (a nechcete), ale až poté co se překoušete poněkud nudným začátkem. Kromě toho na vás autor hned v prvních kapitolách vychrlí velký počet jmen, ve kterém se ztratíte, ani nevíte jak. Po dlouhém memorování zjišťujete, že orientování se ve jménech osob nebylo zbytečné. Jakmile se dostanete z těžkopádného startu, čeká na vás ten politický thriller, na který jste čekali – napínavá pátrací akce s nejasným koncem. Při každém odhaleném tajemství váš mozek pracuje na plné obrátky a vy se vlastně stáváte součástí pátrání. Čím blíže se nacházíte konci, tím více chcete vědět, jak to tedy je. Najdou Suzanne živou či mrtvou? A najdou ji vlastně vůbec? A kdo je onen tajemný muž, který je za zmizení mladé dívky zodpovědný?

Kniha Příliš krátký provaz je přesně ten typ literatury, který není dobré začínat číst pozdě v noci. Může se totiž stát, že se zápletka začne rozuzlovat, nebo to alespoň tak bude vypadat, a vy knihu nebudete moct odložit do té doby, než se dozvíte, co se stalo a jak to dopadlo. To vás může stát hodně probdělých nocí.

Kromě toho autor píše velmi poutavě a jeho styl vás pohltí. Příliš krátký provaz není jen obyčejná detektivka, avšak ani detektivní prvky knize nechybí. Obsahuje toho však mnohem víc, možná proto se tak dobře čte. Navíc hlavní hrdina je nesmírně sympatický. Čtenář je v neustálém napětí, kdy zase něco objeví, a občas se to stane ve chvíli, kdy to nejméně čeká. Nechybí ani momenty překvapení, které nepředvídáte, což si myslím, že by kniha tohoto typu neměla postrádat.

Pokud máte rádi tento knižní žánr, debut Matthew FitzSimmonse by vám rozhodně neměl uniknout. Tím, že se nejedná o obyčejnou detektivku, nahlédnete i do zákulisí politiky či světa hackerů. Díky těmto drobnostem vás příběh naplno vtáhne do děje. Jediné, co by se dalo vytknout, je mnoho postav a trochu zmateně propletené dějové linie, ve kterých je trochu těžké se orientovat. Nicméně pokud se skutečně na knihu soustředíte, nejedná se o žádný velký problém.