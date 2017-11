Mozek: poznejte, kdo ovládá náš každodenní příběh a určuje, kým doopravdy jsme

Ve své dřívější knize Inkognito nám David Eagleman ukázal naše skryté já a vyzval nás, abychom o sobě začali přemýšlet trochu jinak. Tímto směrem také pokračuje ve své nové knize Mozek: Váš příběh a snaží se nastínit, jak náš mozek funguje, a tím i ukázat, jaká může být budoucnost našeho druhu.

Každá kapitola je zasazena do existenciálních otázek: Kdo jsem? Co je realita? Jak se rozhoduji? Co z nás bude?, ale ani na chvilku si nemyslete, že byste na ně dostali přesnou odpověď, to je celoživotní úkol každého z vás.

Autor je neurovědec a v knize přináší poznatky o tom, jak se vyvíjí lidský mozek, rozvíjejí se naše smysly nebo schopnost vnímat svět, jak vnější faktory ovlivňují naše jednání a rozhodování, proč jsme takovými společenskými bytostmi a jak nám technologie mohou rozšířit obzory.

Lidský mozek podléhá vývoji po celý život, zejména od narození až po dospívání. Nemáme to tak jednoduché jako většina jiných živočichů, že by náš mozek byl hned po narození již „naprogramovaný“. Naše mozky jsou po celý život (nejzásadněji do dvou let) podstatně ovlivněny kontextem, ve kterém se vyvíjejí. Potřebují různé druhy stimulace a sociální podpory pro optimální rozvoj.

Nebude novinkou, že na mozku závisí skoro vše, co děláme. O jeho fungování je ovšem opřeno mnoho mýtů, například když se říká, že vidíme očima a cítíme nosem, opravdu tomu tak není, náš mozek vnímá svět prostřednictvím informací získaných jinými receptory. Jen si představte, kde mozek leží, myslíte, že by z temnoty a ticha uvnitř naší lebky zvládl získat nějaké informace o okolí? Něco vidět, slyšet nebo cítit a další si musíme nejdříve osvojit. Tato interpretace znamená, že poznání opravdové objektivní reality je dost velký a vlastně až neproveditelný oříšek. Mozek se nás naučil ošálit a velmi často jednoduše zažíváme to, co očekáváme.

Eagleman vysvětluje, jak náš mozek pracuje s každým z našich smyslů. Dokonce i zdánlivě jednoduché úkoly, jako je chůze nebo pití čaje, vyžadují značné množství koordinace napříč našimi smysly, které náš mozek diriguje.

Dále se v knize dočtete, jak přijímáme rozhodnutí a jak jednáme. Ač si to neuvědomujeme, naše činy ovlivňuje mnoho vlivů. Zatímco naše mozky nás vedou k přesvědčení, že vědomě děláme určitá rozhodnutí, autor naznačuje, že tomu tak ve skutečnosti vůbec není. Mozkové systémy nepřetržitě soutěží o možnost nás řídit. Toto bylo prokázáno u pacientů, kteří měli oddělené mozkové hemisféry. U těchto lidí můžeme vidět, že jedna polokoule povede člověka k nějaké akci, která je ale v rozporu s akcí, kterou chce vykonávat polokoule druhá.

Čtivá kniha je přesycena informacemi, které pro vás budou mnohdy novinkou. O fungování našeho mozku víme celkově málo, neurovědci před sebou mají ještě opravdu nelehké úkoly. Ale ta trocha toho, co již o mozku víme, je přínosná, a proto bych doporučovala využít situace, že nám David Eagleman a samozřejmě Petr Bokůvka pomohli přeložit nesrozumitelnou a kolikrát velmi nečitelnou akademickou mluvu, a tím poznatky rozšířit i do širokého okolí.

Knihu Davida Eaglemana Mozek: Váš příběh můžete zakoupit v e-shopu Albatros Media.

Názor informuji.cz: 100%

8.11.2017 | Tereza Župová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout