Tradice a řemesla na Valašsku

II. ročník přehlídky tradičních, lidových i nových řemesel, která k našim životům neodmyslitelně patří. Praktické ukázky pod vedením řemeslníků, mistrů profesionálů. Spousta zábavy a tvořivosti na jednom místě jak pro děti, tak pro dospělé

Procházka tradičními, ale i současnými řemesly, které neodmyslitelně patří k životu na Valašsku. To je hlavní téma akce pořádané NF Řemeslo pomáhá, MAS Vizovicko a Slušovicko a Kulturní centrum Vizovice. Cílem je představit dětem, jak se zde žilo, bydlelo, jaké tradice se dochovaly a na co pomalu zapomínáme. Abychom si uvědomili, jakou roli mělo a má Valašsko v našem regionu, vytvořili organizátoři koncept od již zapomínaných řemesel po současná. Budete nejen tvořit, ale hlavně si užijete spoustu zábavy. Akce je určena pro všechny bez rozdílu věku. Kdo si bude chtít užít všechna stanoviště, zabere vám to minimálně 2 - 3 hodiny. Co si vyrobíte, to si také odnesete domů. K ruce vám budou profíci řemeslníci a specialisté na další profese. Všichni, kterým se podaří absolvovat celou řemeslnou stezku, získají nejen certifikát Valašského mistra, ale také si na závěr bude moci za odměnu zatočit kolem štěstí a získat tak hezký dárek od partnerů akce.