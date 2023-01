MASTERS OF ROCK letos už po devatenácté!

Mezinárodní rockový open-air MASTERS OF ROCK si za uplynulých 18 let poctivě vybudoval pozici jednoho z největších a nejoblíbenějších kulturních akcí u nás. Letos se ve dnech 13. – 16. 7. 2023 uskuteční už 19. ročník tohoto skvělého festivalu a opět v důvěrně známém a všemi tolik oblíbeném prostředí likérky R. Jelínek ve VIZOVICÍCH.

Mezi doposud potvrzené účinkující patří:

WITHIN TEMPTATION, AMON AMARTH, KREATOR, AIRBOURNE, ELUVEITIE, TARJA, SONATA ARCTICA, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, plays Motörhead, ORDEN OGAN, BATTLE BEAST, FREEDOM CALL, FEUERSCHWANZ, CREMATORY, BLOODBOUND, LEGION OF THE DAMNED, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, LORD OF THE LOST, XANDRIA, WARKINGS, DRAGONY, ANGUS MCSIX, BROTHERS OF METAL, AD INFINITUM, NORTHTALE, SLOPE, SMASH INTO PIECES, APRIL ART, ARION, EVENFLOW, PROJECT RENEGADE, SAFFEK, MELODIUS DEITE, SUSURRO, DYMYTRY, DOGA, DARK GAMBALLE, SYMFOBIA, SALAMANDRA, FREE FALL, ALIA TEMPORA a další...

Kromě nezapomenutelných hudebních zážitků bude pro návštěvníky připravena tradičně také řada dalších "atrakcí", které vždy perfektně dokreslí odpočinkový (a zároveň aktivně prožitý) prodloužený víkend uprostřed zelených Valašských kopců na Zlínsku. Vždy upravený festivalový areál s množstvím WC a sprch, desítky stánků s tím nejširším výběrem občerstvení, pivní stany, hospůdky, kavárny, čajovny, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, adrenalinové sporty, bungee jumping, exkurze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel pro každého. WiFi připojení k internetu je samozřejmostí. Zajímavý a lákavý program nabídne opět také druhá festivalová stage.

Největším lákadlem jsou každoročně organizované autogramiády hvězd na Prosperita Meet & Greet Stage a pro prvních 15.000 příchozích fanoušků bude opět připraveno kompilační CD s hity hvězd, které na festivalu hrají. Festivalový obchůdek nabídne kromě tradičního festivalového zboží a merche účinkujících kapel letos také mnoho zajímavých novinek!

Stanování zdarma na okolních loukách bude také opět k dispozici.

Zkrátka, MASTERS OF ROCK 2023 je tady pro vás a těší se na Vaši hojnou návštěvu!