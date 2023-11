Lážo Plážo Fest 2024

5. ročník multižánrového festivalu Lážo Plážo se tradičně odehraje na Štěrkáči v Otrokovicích. Užiješ si parádní koupačku, osvěžující drinky a šťavnatý street food. O hudební složku se mimo jiných postarají Divokej Bill, No Name, Wohnout, Adam Ďurica, Horkýže Slíže a mimořádně také britští The Hara.

Divokej Bill Úvalská kapela Divokej Bill byla založena v průběhu roku 1997. Během dvou let se ustalovala sestava. Kapela začala koncertovat, mimo jiné hrála i na prvních ročnících Rock for People, díky čemuž navázala spolupráci s Ameba...

Wohnout Wohnout je česká hudební skupina z Prahy. Tvoří ji bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových, baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk Steiner.

Adam Ďurica Adam Ďurica patří momentálně k nejúspěšnějším slovenským interpretům. Svědčí o tom i jeho podzimní turné, z něhož všchny koncerty byly vyprodané ještě před začátkem turné. Na Slovensku sbírá jedno ocenění za...