Francouzský večer: degustace vín a šanson

Přeneste se na jeden večer do Francie a vychutnejte si pět lahodných vín za doprovodu úžasného hlasu Heleny Čermákové.

Během večera vystoupí zpěvačka Helena Čermáková v doprovodu akordeonistky Julie Vajdákové. Helena Čermáková patří k předním herečkám Městského divadla Zlín, kam nastoupila krátce po studiích na JAMU v roce 1982. Od té doby zde nastudovala desítky rolí, a to jak dramatických, tak komediálních, nicméně nezapomenutelnou stopu zanechává také v inscenacích hudebních. Výrazně se postupem let zapsala do paměti diváků například coby Surmena (Žítkovské bohyně), Klytaimnéstra (Oresteia), Kostelnička (Její Pastorkyňa) nebo Júdit (Júdit), za kterou získala v roce 1999 Cenu Thálie.

Vína, na která se v rámci degustace můžete těšit:

Sekt Ivo Pešat Selection

Sekt vyráběný tradiční metodou Champagne. Pastelově mangová barva, svěží a komplexní vůně vodního melounu s podtóny meruněk a broskví. Chuť je elegantní, jemná s fresh tóny květin a ovoce. Skvělá harmonická chuť s jemností v závěru

Hrozny Sauvignon Blanc jsou selektovány z lokálních vinic bohatých na vápenec a slín. Svěží, tropické a exotické aroma mučenky, citrusů a limety. Úžasně šťavnatá, ale současně minerální, komplexní chuť a svěžest s tóny černého rybízu a mučenky.

Riesling je nejtypičtější odrůdou v Alsasku. F.E.Trimbach Riesling Alsace 2020. Jemné ovocné aroma, zejména grapefruitu a meruněk, dokonalá rovnováha mezi suchostí a přirozenou vitalitou přispívají k mimořádné bohatosti tohoto Rieslingu.

100% odrůda Chardonnay je typická pro francouzskou oblast Burgundsko. 35leté terasovité vinice ve vesnici Santenay s bohatou jilovito-vápencovou půdou. Minerální a komplexní styl vína vyvážený jemnou chutí francouzského dubu a kyselinou v závěru.

Víno má skvělou svěží vůni. Aroma Cherry vás zavede do typických tónu vín z údolí Rhóny. V chuti jemné tóny lesních jahod, malin, likořice a konec v podobě bílého pepře. Víno je jemné, šťavnaté s pocitem ovocné marmelády a sametu.

Vstupenky právě v prodeji online

Osobně vstupenky zakoupíte v showroomu Živého Zlína na zámku Zlín (všední dny 9-16 hodin)