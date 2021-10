Setkání úspěšných osobností řídících se principem baťovského podnikání

Na Den vzniku Československa 28. října proběhne v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně diskuzní fórum FOKUS BAŤA na téma „Jak mít v současnosti ve firmě ty správné lidi, kteří ji v době krize podrží.“ Na tuto speciální debatu přijaly pozvání význačné osobnosti, které se ve svém businessu řídí baťovským odkazem, a dokazují tak, že princip podnikání Tomáše Bati je stále živý i v dnešní době. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poslechnout si jejich zkušenosti a třeba se i inspirovat!

Účastníci besedy:

Ing. Ivan Baťka, generální ředitel společnosti Fosfa a.s.

Ing. Stanislav Martinec, generální ředitel společnosti KOMA Modular s.r.o.

Ing. Martin Horsák, finanční ředitel společnosti Baťa a.s.

Ing. Jaroslav Smetana, zakladatel společnosti ALBIXON a.s.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor statutárního města Zlín

Ing. Mgr. Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati

Moderátoři:

Ing. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati a Petra Krmelová, moderátorka Seznam Zprávy

Počet míst na akci je omezen. Proto doporučujeme si vstupenky zakoupit v předprodeji, a to buď na www.nadacetomasebati.cz nebo přímo v Infopointu Památníku Tomáše Bati. Akce bude streamovaná i online.

Více info: www.pamatnikbata.eu