Vítejte v novém světě: Amelie Siba / Něco něco / Pět knih

Sen se pomalu stává skutečností! Zlínský spolek Zvěřinec opět může uvést další díly hudebně-divadelní sezony: Vítejte v novém světě! Po dlouhém kulturním spánku si můžeme užít kvalitní hudbu i divadlo naživo! Komorním představením Pět knih navážeme na sérii exkluzivních představení pro malý počet diváků. Večer rozezní nádvoří zlínského zámku koncerty Amelie Siba a Něco něco.

DIVADLO kdy: 17:00, 18:00 kde: Zlínský zámek Pět knih Performance Venduly Tomšů a Iana Mikysky provede diváky časy vesmíru, planety i přítomnosti, a to za pomoci knih, zvuků, poezie i vlastního dechu. Představení vzniklo za podpory KALD DAMU a v roce 2021 je součástí programu Nová krev na scéně organizace Nová síť. Představení je koncipováno pro malý počet diváků, rezervace na konkrétní čas je nutná.

HUDBA kdy: 20.00 kde: Nádvoří zlínského zámku Amelie Siba Amelie Siba, v současnosti asi nejskloňovanější jméno mladé tuzemské kytarové scény, ve svých písních kombinuje folkovou křehkost a naléhavost devadesátkového zámořského alternativního rocku. Něco něco Hudebníci Alžběta Trusinová a Tomáš Tkáč spojili síly v novém weirdpopovém projektu něco něco.

Vstupné (předprodej do 8.6./ na místě): divadlo (nutná rezervace): 150,-/ 150,- koncert : 150,-/ 200,- divadlo + koncert: 250,-/ 300,- pozn. dětem a studentům do 26 let, seniorům, ZTP poskytujeme slevu na vstupné 100,- z plného vstupného na místě. Lístky a rezervace na -> spolekzverinec@gmail.com. Vstup na akci podle aktuálních vládních nařízení Akce vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, města Zlín.