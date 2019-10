V Galerii Václava Chada na zámku ve Zlíně se od čtvrtka 10. října 2019 představí se svým dílem zlínský rodák, malíř Patrik Hábl. Pod názvem S/M/L/XL se skrývá výstava obrazů a velkoformátových maleb, z nichž některé jsou zcela nové a k vidění zde budou poprvé. Příležitostí k setkání s autorem bude komentovaná prohlídka výstavy v sobotu 12. října v 16 hodin, která je součástí programu Zlín Design Marketu.

Až do 6. prosince bude Galerie Václava Chada ve Zlíně hostit výstavu obrazů a maleb nejrůznějších formátů. V expozici S/M/L/XL se odráží zaujetí Patrika Hábla otázkou, zda obrazy potřebují mít své měřítko, poměr i správnou velikost. Návštěvníci se pak mohou u konkrétního díla zamyslet, zda existuje přímý vliv měřítka, obsahu a formy na diváka. Na výstavě se totiž objevuje nejmenší obraz Poutnice, který vznikl před 20 lety. A ten samý motiv je pak zasazen i do většího měřítka.



„Dlouhodobě Patrika Hábla zajímá spojení obrazu a prostoru. To, co divák prožívá okem a ve své hlavě před obrazem. Člověkem prostupuje obraz vytvořený v prostoru, prostor je rekonstruován obrazem a obraz je rekonstruován malbou,“ uvedla kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.



Patrik Hábl je známý také svými realizacemi v architektuře, které zasazuje do veřejného nebo do sakrálního prostoru. I pro zlínskou výstavu si připravil neobvyklou instalaci. Před vstupem do zámku upoutá pozornost návštěvníků 21metrové plátno napnuté na sloupořadí. Velkoformátová malba zpracovaná experimentálními technikami a postupy využívá jako podklad netradiční materiál, který se obvykle používá k tvorbě reklamních bannerů.