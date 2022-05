Ekonomický růst či nerůst

Myšlenka tzv. nerůstu představuje společnost a ekonomiku, kde by neomezený růst nebyl potřeba. Zatím jsou tyto hlasy v menšině, protože představují hrozbu pro ustálený status quo. Co všechno započítáváme do růstu HDP? Je nekonečný ekonomický růst udržitelný? Jak by vypadala společnost bez růstu?

Přednáší Tadeáš Žďárský, který zastupuje českou nevládní neziskovou organizaci NaZemi.

Akce v rámci série přednášek Udržitelnost ve spolupráci s Trash Hero Třebíč.