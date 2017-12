Aerodrome festival 2018

Macklemore, Nine Inch Nails, Wiz Khalifa, Limp Bizkit, Stone Sour, Parkway Drive, Bullet for My Valentine, Hollywood Undead a mnoho dalších!

Aerodrome festival vstoupí do patého ročníku, který se v příštím roce uskuteční v závěru června, s řadou novinek!

Rozroste se do počtu dní i pódií, nabídne ještě více zahraničních hvězd a multižánrový rozměr!