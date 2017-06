River Fest 5

Pátý River Fest nabídne největší hity RockOpery Praha !!!



RockOpera Praha sice na své domovské scéně v pražských Holešovicích během letních prázdnin utichne, ale i tak si ji budete moct užít naživo. Divadlo totiž se svou show vyjede 15. července do Českého Šternberka na již pátý ročník akce RockOpera Praha River Fest, kde bude hlavní hvězdou programu. Po tom, co minulý rok v tamějším Tábořišti u Karla předvedla speciální verzi fanoušky asi nejoblíbenější opery Faust, se letos návštěvníci mohou těšit na koncertní průřez všemi jejími operami. Kromě Vašich oblíbených hlasů, jako jsou Viktor Dyk, Jiří Zonyga, Pavla Forest, Žántí, Lukáš Písařík a další, uvidíte i velkolepou fireshow, taneční vystoupení i oblíbenou akrobacii na šálách, a to vše pod hvězdným nebem.

Mimo RockOpery Praha se na akci představí například známá folkrocková formace České srdce, Plán B s Lukášem Písaříkem (ex-Seven) nebo nadějní Self-Defence.

16:00 Interitus



17:30 České Srdce



19:00 Plán B



20:30 Elbereth



22:00 RockOpera Praha - průřez operami



00:00 Self Defence