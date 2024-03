letní příměstský tábor: Kouzelný svět barev a tvarů

Léto se nám rychle blíží, a s ním máme spojené ty úžasné zážitky plné nových přátelství, dobrodružství, zábavy a radosti. Jak už název napovídá, celý týden si budeme hrát s barvami a tvary. Těšit se můžete na pestrý výlet a třeba také na celodenní výlet. :-) Těšit se můžete na pestrý program plný kouzelných hrátek s barvami a balónky, tématické tvoření, nejrůznější pohybové aktivity, soutěže za odměny a spousty dalšího. Můžeme vám slíbit, že to bude týden plný zážitků a nových přátelství. :-)

V týdnu nás také čeká celodenní výlet, jehož cíl je zatím překvapení, můžete zkusit hádat, kam se pojedeme podívat. :-) Celý program naši animátoři ladí do posledního detailu, abychom si ho všichni co nejvíc užili. Vždy jsou ale prioritou potřeby našich táborníků a individuální přístup je samozřejmostí, protože ta dětská radost nám za to stojí! :-)

Kdy, kde a pro koho? Tábor probíhá v termínu 12. – 16. srpna v poradenském a vzdělávacím centru EduArts v Příbrami (Nám. T. G. Masaryka čp. 152, budova A, 261 01 Příbram I.). Scházet se budeme každý den ráno 7:30 – 8:00, program bude probíhat do 16:00 a odchod je možný do 16:30. Tento týden je určený pro naše nejmenší od 5 do 10 let.