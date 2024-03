Letní tábor Zaklínač

Máte rádi hry, seriál nebo knihy Zaklínače?

Tak to jste tady správně! Půjčili jsme si budování schopností z her, příběh z knih Meč osudu a Poslední přání a kostýmy máme skoro jako v seriálu! (Pokud by kostýmy v seriálu byly tvořeny z krepáku a kartonu...)

Ale vážně; připravili jsme pro vás skvělý týden, kdy se znalost a lovení nestvůr stane vaším denním i nočním chlebem, budete moci rozvíjet svoje schopnosti vaření lektvarů a hlavně potkáte ostatní účastníky, kteří mají zaklínače stejně rádi jako vy.

Doporučený věk: 14+ let (Věkové ohraničení je založené na fyzické náročnosti tábora.) TENTO TÁBOR JE VELMI FYZICKY NÁROČNÝ!

Jak tábor probíhá

Tábor zaklínače je zaměřen především na budování vlastních schopností (vaření lektvarů a získávání nových možností útoků), které je velmi silně inspirováno systémem z počítačových her.

Účastníci dostanou na Kaer Morhenu nové jméno a začnou si budovat postavu, za kterou budou vystupovat. Záleží jenom na nich, jaké schopnosti budou pilovat a co se stane jejich specialitou.

Jednotliví zaklínači jsou rozdělení do týmů. Týmy společně procházejí příběhové hry a roleplayové výzvy, za které získávají groše.

Hlavní náplní tábora je pak především plnění jednotlivých contractů, které jsou ve vymezeném čase k dispozici a za které získají grošů nejvíce.

Tým, který bude na konci tábora nejbohatší, táborovou hru vyhrává.

Příběh je letos založen na základní sadě zaklínačských povídek tj. knihami Meč osudu a Poslední přání.

Stravování

5 jídel denně (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina). V případě, že účastník vyžaduje speciální stravu (vegetarián, alergie, bezlepková dieta apod.) nás prosím kontaktujte. Poznámka vepsaná do příslušného pole v přihlášce postačí.

Místo konání

Tábory Fortescue (Vranice), Kácov 14, 285 09

Tábořiště se nachází na břehu Podveckého potoka, poblíž řeky Sázavy a hradu Český Štenberk.

Vybavenost tábořiště

Tábořiště je vybaveno tekoucí vodou, suchými záchody, stany s podsadou (dvojmístnými) a velkým jídelním stanem.

Doprava

Vlastní – autem