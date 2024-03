Dobrodružný letní tábor pro kluky i holky

Říká vám něco únikovka, dobrodružství, bojovka, hádanky nebo legrace? Tak je to tábor přesně pro vás! :-) Letní tábor s přespáním, na kterém získáte spousty super zážitků a nová přítelství! Takže všichni od 9 do 14 let v termínu 4.–8. srpna s námi mohou zažít dobrodružný týden s přespáním! Říká vám něco únikovka, dobrodružství, bojovka, hádanky nebo legrace? Tak je to tábor přesně pro vás! :-) „Tento tábor je pro nás ve Veselé rodině novinkou a moc se na něj těšíme. Jezdila jsem na tábory jako vedoucí dlouhá léta, a proto mám radost, že se moje přání uspořádat tábor s přespáním pro starší děti splnilo,“ říká Sára, která tábor organizuje. „Tábor je vhodný pro všechny holky i kluky, co si s námi chtějí užít nabitý program. Věřím, že je program bude bavit, chystáme spoustu super aktivit a překvapení,“ dodává vedoucí Dan.

Tábor pořádá Veselá rodina, z. ú., která má s pořádáním akcí dlouholeté zkušenosti. :-) Pořádá příměstské tábory, narozeninové oslavy, animační programy, veselé karnevaly a spousty dalšího! Animátoři Sárka a Dan se na všechny moc těší! :-) Tábor se uskuteční v Kempu Brdy Věšín (Věšín 172, 262 43 Věšín). V neděli přijedete a ve čtvrtek odjedete. Veškeré informace k přihlášení najdete na našich stránkách www.veselarodina.org nebo nás kontaktujte na email info@veselarodina.org