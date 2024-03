Letní tábor Hunger Games

Jaké by to bylo, stát se splátcem v Hladových hrách? Přijeďte si to vyzkoušet! Slibujeme, že vás po týdnu zase vrátíme domů ;)

Vžijte se do role obyvatele dvanácti krajů za doby, kdy byla Katniss ještě na houbách - Coriolanus Snow se chystá trénovat svého prvního splátce a nemá nejmenší tušení, kam ho tento úkol zavede!

V příběhové části tábora budeme sledovat dějovou linku knihy Balada o ptácích a hadech, večer vás ovšem arény neminou!

Doporučený věk: 13+ let (Věkové ohraničení je založené na fyzické náročnosti tábora.) TENTO TÁBOR JE VELMI FYZICKY NÁROČNÝ!

Jak tábor probíhá?

Účastníci na táboře budou rozděleni do týmů/krajů a dostanou nové jméno, které je bude provázet světem Hunger Games.

Přes den se stanou postavami v příběhu Balady o ptácích a hadech, který budeme sledovat pomocí dějových her a roleplayových scének.

Každý vhodný večer (3-4x za tábor) bude potřeba vybrat dva splátce, kteří budou tým reprezentovat v aréně! Každá aréna bude samozřejmě jiná a vždy nečekaná!

Stravování

5 jídel denně (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina). V případě, že účastník vyžaduje speciální stravu (vegetarián, alergie, bezlepková dieta apod.) nás prosím kontaktujte. Poznámka vepsaná do příslušného pole v přihlášce postačí.

Místo konání

Tábory Fortescue (Vranice), Kácov 14, 285 09

Tábořiště se nachází na břehu Podveckého potoka, poblíž řeky Sázavy a hradu Český Štenberk.

Vybavenost tábořiště

Tábořiště je vybaveno tekoucí vodou, suchými záchody, stany s podsadou (dvojmístnými) a velkým jídelním stanem.

Doprava

Vlastní – autem