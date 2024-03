Letní tábor Zombie apokalypsa

Vstupte s námi do světa zombie apokalypsy, který je inspirovaný oblíbenými seriály a komiksy! Jestli vás baví The Walking Dead, The Last of Us nebo Resident Evil, určitě se budete cítit jako doma!

Čeká na vás role ostříleného přeživšího, pro kterého je boj s chodícími mrtvolami denní chleba.

Během tábora budete čelit výzvám, jako je nedostatek munice, hledání potravy a vybírání vhodných spojenců - nepřáteli totiž můžou být nejen zombies, ale i ostatní účastníci!

Doporučený věk: 14+ let (Věkové ohraničení je založené na fyzické náročnosti tábora.) TENTO TÁBOR JE VELMI FYZICKY NÁROČNÝ!

Jak tábor probíhá?

Táborníci budou rozděleni do družin, které mají za úkol společně přežít apokalypsu.

Budeme plnit příběhové hry a hrát roleplayové scénky, součástí bude i základní trénink k přežití v přírodě. Táborníci by se měli připravit na přespávání venku. Družina, která získá ve hrách nejvíce bodů a nasbírá nejvhodnější vybavení k přežití na konci tábora zvítězí.

K boji se zombies a případně i mezi sebou budou účastníci využívat hadrové míčky, měkčené meče a především nerfkové zbraně.

Kdykoliv během tábora bude možné, že zaútočí zombies a bude jen na jednotlivých družinách, jak nápor nepřátel zvládnou.

Stravování

5 jídel denně (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina). V případě, že účastník vyžaduje speciální stravu (vegetarián, alergie, bezlepková dieta apod.) nás prosím kontaktujte. Poznámka vepsaná do příslušného pole v přihlášce postačí.

Místo konání

Tábory Fortescue (Vranice), Kácov 14, 285 09

Tábořiště se nachází na břehu Podveckého potoka, poblíž řeky Sázavy a hradu Český Štenberk.

Vybavenost tábořiště

Tábořiště je vybaveno tekoucí vodou, suchými záchody, stany s podsadou (dvojmístnými) a velkým jídelním stanem.

Doprava

Vlastní – autem