Hudební festival Jurkovič Open Air

Město Jílové u Prahy a spolek Jurkovič SP pořádají 6. ročník letního hudebního festivalu na počest bluesmana a výrobce kytar Petera Jurkoviče.

Na letošním ročníku vystoupí jedna z nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let, ALICE. U příležitosti 30. výročí svého vzniku zahraje v nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bártou. Piel Canela Marseille přiveze latinsko-americký večírek s temperamentní kapelou a okouzlujícím hlasem Elisabeth Gomez. Dále vystoupí americko – česká bluesová formace David Murphy Band, syn zakladatele festivalu Marcus Jurkovič s kapelou Motion Food a Igor Orozovič & CO, herec a muzikant zpívající a mlátící do piana, člen činohry Národního divadla.