Program na měsíc duben

Program akcí Mekuc bude aktualizován na webu a facebookovém profilu Mekuc podle možností otevření poboček Mekuc vycházejících z aktuálního nařízení vlády.

8. 4. se jako doprovodný program k panelové výstavě na náměstí Míru Voda & civilizace uskuteční v Masarykově kulturním domě přednášky Voda a civilizace (přednáší prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.) a Bez vody to nepůjde (přednáší RNDr. Petr Kubala). Přednášky bude Mělnické kulturní centrum z Masarykova kulturního domu v případě nuceného uzavření pro veřejnost přenášet online.

Exteriérová výstava Voda a civilizace na náměstí Míru proběhne v termínu 8.–28. 4. 2021.

Mělnické kulturní centrum otevírá Dveře do pohádky

Ve dvou vybraných nedělních dopoledních zveme nejmenší diváky do divadla. Vždy od

11 hod budeme živě přenášet pohádku přímo do pohodlí vašich domovů. Stačí sledovat

náš YouTube kanál. K pohádkám bude připravena také doprovodná soutěž. Pohádky

jsou vhodné pro děti od 3 let a trvají vždy 45 minut. Pro více informací sledujte náš web.

11. 4. | 11.00 | Divadlo NAVĚTVI: Kouzla skřítků

Veselá pohádka o dvou malých domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství. Zvídavý

skřítek Peříčko přesvědčí svého mrzutého brášku Hadráska, aby spolu podnikli tajnou

objevitelskou výpravu. Chtějí si prohlédnout ten úžasný svět z tatínkova vyprávění,

o kterém zatím jen slýchávali před usnutím zachumlaní v peřinkách. Co se ale stane, když

jednoho z nich odnese do pelíšku obrovský zrzavý kocour?

18. 4. | 11.00 | Kubko: Zvířátka a loupežníci

Neštěstí nechodí jenom po horách a po lidech, ale i po zvířátkách. A ochraptělý kohout odchází ze statku. Záchranná výprava jde v jeho stopách až do hlubokého lesa, kde narazí na obávaného loupežníka Šlohňajse...

Vítězslav Knejfl na srbské frontě – životní příběh mělnického profesora

Výstava fotografií Vítězslava Knejfla z Rudniku doplněná doprovodnými texty a fotografiemi je v Masarykově kulturním domě připravována na duben 2021. Aktuální informace o termínu zahájení najdete na www.mekuc.cz a na našem facebookovém profilu.

Vítězslav Knejfl je dnes možná známější v srbském Rudniku než na Mělníku. Tak jako mnozí jiní byl po vypuknutí první světové války poslán na frontu. Po útrapách na haličské frontě byl v roce 1917 převelen do rakouské okupační správy v Bělehradě a posléze se stal okresním vojenským velitelem ve středosrbském Rudniku. Jako Čech, cítící prosrbsky, se

snažil svou funkci vykonávat s porozuměním pro dočasně pokořené obyvatelstvo, což bylo v té době velmi neobvyklé. O jeho lásce k místním lidem i krajině svědčí řada fotografií, které během svého pobytu v Rudniku pořídil, a zanechal tak pozoruhodné svědectví o tehdejší srbské společnosti. Fotografie získal před několika lety na internetové burze pan Momčilo Paunović z Rudniku, který je vystavil, za velkého zájmu veřejnosti, v místním kulturním domě. Shodou šťastných náhod o této výstavě natočil reportáž redaktor České televize Karel Rožánek, a tak se o vojenském veliteli Knejflovi, sloužícím za války v Srbsku, dozvěděli také diváci v České republice. Dosud nám ale unikal význam Vítězslava Knejfla jako dlouholetého oblíbeného profesora mělnického gymnázia, kde působil téměř od jeho založení, kam se po skončení války vrátil a učil své posluchače až do roku 1948, kdy byl nedobrovolně penzionován. Výstavou tak splácíme dluh, který město Mělník vůči této výrazné osobnosti má.

Dalibor Státník, vedoucí Státního okresního archivu Mělník

OP&K: ANIMOVANÉ PŘÍBĚHY

Výstavu ilustrátorského a designérského dua MgA. Pavly Šnajdarové a MgA. Ondřeje Mladého v galerii Ve Věži prodlužujeme až do konce dubna – do doby, než bude galerie otevřena veřejnosti, je výstava k vidění online na webu a facebookových stránkách galerie a Mělnického kulturního centra.

Aktuality z mělnické knihovny

Březen v knihovně stál za to, i když dveře zůstaly čtenářům zavřené.

Tématem Online zdravě a bezpečně jsme zřejmě uhodili hřebík na hlavičku, neboť do unikátního kurzu E-bezpečí pro rodiče se přihlásilo plno zvídavých maminek. Od některých z vás nám dokonce přišly pozitivní komentáře a poděkování, a toho si moc vážíme. S tatínky to sice nebyla žádná sláva, ale věříme, že za to mohla jen nějaká podivná náhoda. Těšte se, na téma digitálních technologií připravujeme další zajímavé akce. Ve spolupráci s Novým divadlem Mělník jsme pro vás natočili tři video-povídky Karla Čapka, které si můžete pustit z našeho facebooku nebo z našich webových stránek a kanálu YouTube. Kupříkladu Dášeňka v přednesu báječného pana Mědílka vás pobaví a dojme současně. Vůbec nevadí, že už jste z pohádek dávno vyrostli. Protože chceme, aby v knihovně bylo dobře všem, navázali jsme spolupráci s NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR), abychom měli jistotu, že prostory a zařízení knihovny jsou vstřícné a příjemné i pro lidi s hendikepem a maminky s malými dětmi v kočárku. Budeme vás průběžně informovat, jak se záměr daří. V březnu jste s dětmi a netopýrem Čtendou mohli každý den zjišťovat, která přísloví náš nezbedný maskot popletl. Komu snad některý z obrázků unikl, najde ho na našem facebooku.

Knihovna zůstává stále aktivní, i v dubnu nabízí program pro veřejnost

K nabídce knihovny patří kurzy trénování paměti stejně jako ukázkové hodiny v rámci Týdne paměti. Protože letos nebylo možné sejít se a trénovat paměť společně, rozhodli jsme se nabídnout vám několik cvičení online. Sledujte náš FB a také webové stránky, kam vám budeme každé dubnové pondělí posílat něco „pro mozek“.

Ve čtvrtek 8. dubna 2021 se tradičně účastníme ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy akce Jom ha-šoa, v rámci které jsou každoročně prostřednictvím veřejného čtení připomínána jména obětí holocaustu. O přesném průběhu akce vás budeme informovat na našem FB.

Protože pěstování květin, čtení knih a pití kávy jsou jedny z nejbáječnějších věcí, které se dají na světě dělat, navázali jsme spolupráci s Kafe Mělník a také s Květinářstvím Hobíkovi. Společně chystáme úžasné věci a oběma tímto děkujeme. Před knihovnou na náměstí Karla IV. postupně vznikne ŽLUTÝ OSTROV.

Místo, které bude sloužit k relaxaci, čtení, pití kávy a odpočinku v objetí květin. Brzy se chystáme zahájit na tomto staronovém ostrůvku projekt ČTEME UCHEM, venkovní poslech audioknih. A teď pozor! Každý registrovaný čtenář knihovny může od 1. dubna využít 10% slevu na nákup kávy a občerstvení v legendárním Šestihranu. Takže, kdo ještě nemá registraci do knihovny, jako by nebyl.

TIC Mělník připravuje novinky pro nadcházející turistickou sezónu

Do Mělníka za pokladem, slavnou studnou a k soutoku Labe a Vltavy – tak se jmenuje nový výlet s tajenkou, který na začátek turistické sezóny připravilo město Mělník a TIC Mělník ve spolupráci se společností Velká dobrodružství. Výlet je určen pro všechny turisty od 3 do 100 let a hravou formou provede návštěvníky po nejzajímavějších památkách města, do Hořína k zámku, zdymadlu a zpět. Krásná, krátká a celoroční trasa je plná úkolů pro celou rodinu. Výlet bude spuštěn ihned po ukončení vládních nařízení týkajících se omezení pohybu osob.

Vítr „odfoukl” výstavu fotografií z vyhlídky do infocentra

Od 19. 3. do 5. 4. se ve výlohách Turistického informačního centra v ulici Legionářů představuje výstava fotografií Petra Šťastného „Kokořínsko na dosah“. Drobná výstava prosluněných fotek Kokořínska, pro zpříjemnění dní, kdy ještě není možné cestování v plném proudu, byla původně o víkendu 12.–13. 3. umístěna v exteriéru na vyhlídce na horu Říp, ale nepříznivé počasí rozhodlo o jejím předčasném ukončení. V bezpečí výloh Turistického informačního centra Mělník je k vidění ještě 12 snímků navíc.