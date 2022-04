Fanúšikovia veľkých aut a truckov sa dočkali! Už 3.-5. júna 2022 sa stretneme na podujatí TRUCK COUNTRY v priestore Letiska Nitra - Janíkovce. Dátum si podujatie zanechalo v pôvodnom termíne, konkrétne prvý júnový víkend. Tešiť sa môžete na silné nablýskané trucky a navyše si môžete vychutnať vystúpenia hudobných interpretov a skupín: GLADIATOR, František a Jan Nedvědi ml. s úplne novým koncertom pod názvom "Když tátové hráli...", René Rendy & Cico Band, Palo Drapák, Belasí, Neznámi, Campana Batucada, Ontario, Pengagi, Penco & Eifel a Danča. Bohatý sprievodný program: Slovakstrongman, súťaž vo varení gulášu, diskotéka DJ Sonic a DJ Marcus, jumping párty, vyhliadkové lety, tombola a nebude chýbať ani obľúbený Boj v bahne a Sexi myčka. Samozrejme množstvo TOP truckov, súťaže, stánky s občerstvením a suveníry... Deti majú vstup zadarmo do 130 cm a budú sa môcť vyšantiť na detských atrakciách. Sobotným programom Vás bude sprevádzať šarmantná moderátorka Barbora Chlebcová. O kultúrny zážitok nebude núdza. Ako bonbónik bude pre truckerov pripravená spanilá jazda do okolia mesta Nitra. Letisko Nitra - Janíkovce 3.-5. júna 2022, viac informácii na: www.truckcountry.eu www.facebook.com/truckcountry.eu www.instagram.com/truckcountry.eu Už teraz sa na Vás všetkých tešíme, že si užijeme víkend na krídlach zábavy. To musíš zažiť!