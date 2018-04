Trancenation: From New York To Prague

Legendární hudební producent, remixér a DJ M.I.K.E. Push z New Yorku vystoupí již 19. května tohoto roku v Praze v klubu Uhelna.



Tento belgický průkopník elektronické taneční hudby žijící v New Yorku v USA má na svědomí velké množství titulů, které produkoval pod desítkami různých projektů, především jako M.I.K.E., Push, Plastic Boy, Solar Factor, Extreme Trax a další. V roce 2014 se rozhodl spojit své dva nejúspěšnější pseudonymy a od té doby si říká M.I.K.E. Push. Je zodpovědný za stovky produkcí na různých vydavatelstvích jako Armada, FSOE, Sony, High Contrast či Bonzai. Jako DJ se prezentuje podobným stylem, jenž produkuje, což je euphoric trance.



Průlom ve své kariéře zaznamenal na přelomu tisíciletí, kdy vydal skladby Universal Nation, Strange World a The Legacy, které získaly několik ocenění a jsou považovány za jedny z největších klasik trancové éry. Tímto celosvětovým úspěchem také potvrdil pevné místo belgické trancové scény na mapě elektronické taneční hudby. Následně dostal možnost remixovat i takové umělce jako Sinead O’Connor, Moby, Depeche Mode, Armin van Buuren nebo The Bloodhound Gang. A i v současnosti je M.I.K.E Push nadále významným hráčem a velkou inspirací na taneční scéně.



M.I.K.E. Push vystoupí ve speciálním prodlouženém tříhodinovém setu. Sekundovat mu budou vybraní čeští a slovenští DJs. ★ M.I.K.E. PUSH (3 hrs extended set)

★ JACCOB (D.Max Recordings)

★ FRANCOA LE GEUE (FAR Music)

★ PETER MUFF (Afterhours FM)

★ ZOOROPIX (Otrozona)

