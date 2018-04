Prague Proms: Ennio Morricone

Od chvíle, kdy Maestro Ennio Morricone poprvé přijel na pozvání Prague Proms do Prahy, uplynulo bezmála sedm let, a za ten čas si spolu s Českým národním symfonickým orchestrem vybudovali neobyčejně silný vztah. Kromě koncertů v pražské O2 areně zavítal společně s českými hudebníky do většiny evropských zemí, získal několik ocenění, včetně Oscara.

Po skončení turné v listopadu 2017 nebylo jasné, zdali bude možnost Maestra vidět mimo jeho rodnou Itálii, pozvání do Prahy však Ennio Morricone přijal.

Do Smetanovy síně, stejně jako v roce 2011. Tentokrát s programem Musica Assoluta, který mimo filmovou hudbu představí i část jeho tvorby symfonické, což jeho fanoušci jistě uvítají, stejně jako řadu těch nejznámějších přídavků. Za zmínku stojí, že v letošním roce oslaví Ennio Morricone devadesátiny.