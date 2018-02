Vepřobraní v pivovaru

Druhý ročník největších vepřových hodů pod širým nebem se letos uskuteční v areálu pivovaru Staropramen a to v sobotu 17.3.2018.

Vzhledem k rekonstrukci náplavky se festival přesouvá do unikátních prostorů pivovaru, ve kterých pro vás budou připraveny klasické zabíjačkové speciality. Těšit se můžete na pečené selátko, jitrnice, jelita, prejt, tlačenku, prdelačku nebo ovar, ale také na dobroty z udíren jako klobásy, špeky nebo uzené šunky. Kuchaři vám dále naservírují speciality jako je trhané vepřové, porchetta, plněné pelmeně nebo segedínský guláš. Návštěvníci také ochutnají maďarskou mangalicu, italské prosciutto, španělský salchichon či iberskou šunku. Vše se bude hojně zapíjet hořkým pivem, ciderem a svařeným vínem. Sladkou tečkou budou kynuté buchty, koláče a frgály. Kdy: 17.3.2018 Kde: Areál pivovaru Staropramen, Praha 5-Smíchov Vstupné: 50Kč (děti do 12 let a držitelé průkazu ZTP zdarma)