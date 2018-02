Patříte k nadšencům hip-hopové kultury, kvalitní hudby a fascinují vás krkolomné taneční kreace bboys a bgirls z celého světa? Pak si nenechte ujít možnost zažít zimní edici festivalu The Legits Blast v Praze na vlastní kůži.

Organizátoři připravili pro své návštěvníky opět jedinečný program. Chybět nebude světové finále v bboyingu, workshopy, koncerty a skvělé party. Ve dnech 9.–10. března bude v prostorách pražského klubu Tresor pořádně horko. Hip-hopový festival The Legits Blast, který je veřejnosti známý zejména díky letní edici na Slovensku, se v Praze uskuteční podruhé. Během nadupaného víkendového programu se můžou návštěvníci těšit nejen na bohatou nadílku tance, hudby a inspirace, ale i na staré tváře, které vyznavačům hip-hopové komunity nejsou neznámé.

Na festivalu se představí například americká rapová legenda Afu-Ra, slovenský MC freestyler Kelso, taneční esa jako Keebz (USA), který byl jedním z hlavních tanečníků Justina Biebera na jeho světové Purpose tour, legenda Poe One a nejlepší bboy DJ světa Lean Rock z USA. Programem bude provázet Lil Pablo ze Slovenska.

„Po první dva dny festivalu bude program zaměřený zejména na taneční souboje, neděle 11. března bude věnovaná těm, kteří se chtějí učit od legend bboyingu – od Keebza a Poe Onea z USA,“ zve na festival jeden z organizátorů Martin Gilian. Na soutěžící čekají kategorie: 1 vs. 1, 1 vs. 1 Footwork, 1 vs. 1 Kids, ale chybět nebudou ani souboje skupin v rámci projektu Rep Your Crew. Na hip-hopový svátek dorazí v rámci evropské tour také Red Bull BC One All Stars team, který bude battlovat v kategorii Rep Your Crew.