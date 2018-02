Jubilejní 15. ročník festivalu divadla a hudby VYŠEHRANÍ

LACO DECZI „80“, gratulanti: Jitka Vrbová a Hot Jazz Praha

Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy kde působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v Západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech kde žije do teď....