Jeden ze čtyř volně navazujících prožitkových seminářů pro ženy, kde se naučíme čtyři asány ze sestavy Mohendžodáro. V sobotu 20. ledna se budeme věnovat asáně Šťavnatá jóni, která podporuje naši sexualitu.

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“ Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk.

Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla. Tím se tělo posiluje a harmonizuje. Účinky jsou mnohostranné – na úrovni tělesné, emoční, energetické, zdravotní, duchovní. Projeví se i při milování a orgasmu. Při cvičení se intenzivně prokrvuje vagína a pánevní dno, zmenšují se bolesti při menstruaci, mizí problémy s inkontinencí, prolapsem dělohy, opakované záněty, výtoky a krvácení.

Mohendžodáro aktivuje žlázy s vnitřní sekrecí a do těla se tak uvolňuje velké množství estrogenů. To v těle zachovává dynamiku mládí. Pohlavní hormony totiž ovlivňují to, jak se žena ve skutečnosti cítí, jestli je plná energie, nebo povadlá a unavená.

Čeká nás práce s tělem i dechem, spontánní tanec, uvolnění těla i mysli, aktivní Osho meditace, čištění a harmonizace čaker, práce s energii v pánvi, ásany z Mohendžodára, harmonizace ženského těla i duše, sdílení a posílení sebe v kruhu žen.

S sebou: pohodlné oblečení, které se dá vrstvit (nátělník, tričko), sukni, šátek na oči, deku na meditaci.

Olivie Pospíšilová: Inspiruje svojí krásou, vyrovnaností a láskou. Má za sebou mnoho zkušeností, které může předávat. Z jejího těla vyzařuje energie a mladost. Za mnoho svých současných kvalit vděčí své tantrické praxi a právě Mohendžodáru. Považuje ho za dar, který ji přináší vnitřní radost, klid a vyrovnanost. Mohendžodáro způsobilo, že se na svět začala dívat jinýma očima, dokázala porozumět víc sobě i druhým.