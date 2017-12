Arcade Fire v Praze

Šestičlenná kanadská partička Arcade Fire se příští rok vůbec poprvé představí v České republice. Svojí poslední desku Everything Now přiveze 15. června do pražské O2 arény.

Pátou studiovou desku Everything Now vydala kapela Arcade Fire v červenci tohoto roku. České publikum se tak může těšit kromě osvědčených hitovek jako Reflektor, Ready to Start či Signs of Life rovněž na nové songy. Kromě toho láká kapela na originální a nezapomenutelnou pódiovou show.