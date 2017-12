Večer s živou hudbou, aneb nadílka pro dospěláky

Mikulášská hudební nálož/nadílka pro dospěláky. Nejen pro děti jsme si přichystali mikulášskou nadílku, i dospělákům letos něco nadělíme, a to hudební večer se zpěvákem a kytaristou Tomášem Nyklem. Hrát vám bude známé hity od 80. let až do současnosti. Přijďte nasát mikulášskou a blížící se vánoční atmosféru.

Vstupné: dobrovolné