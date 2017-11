Koncert The Party Band

Rádi bychom Vás pozvali na koncert kapely The Party band, který se uskuteční v Blondies Baru a to 24. listopadu 2017!

The Party Band je skvělá kapela, která k nám dorazí se šesti hudebníky a těšit se můžete na svou oblíbenou hudbu v nejrůznějších žánrech od popu, rock`n rollu, rocku, přes rnb, reagge, disco a hudbu z 60 až 70 let. Všichni si přijdete na své :-) Těšíme se na Vás a nezapomeňte si toto datum 24. listopadu poznamenat do svého diáře!