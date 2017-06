Proč právě Rocková akademie? Abyste věděli, že kromě repertoáru vám může RockOpera Praha nabídnout zajímavou výzvu. Jsme to totiž my, kdo se vám, divákům, představuje v kostýmech a ve světle reflektorů, a jste to vy, diváci, kdo nás odměňujete svým potleskem. A náš návrh zní: Pojďme si naše role vyměnit! Co vy na to?

Tím ale zdaleka nekončíme! Chcete vystupovat v RockOpeře? Tak se to naučte! Diplom za absolvování kurzu je sice pěkná dekorace na zeď obýváku, ze které můžete čas od času setřít prach, ale co byste řekli na to stát se členy našeho souboru?

Jak pravil klasik: za jeden talent se kdysi v Římě platilo deseti voly. Skot sice v RockOpeře nemáme, zato máme divadlo. A v tom divadle velké jeviště a na tom jevišti kus místa, který čeká třeba právě na vás.

RockOpera Praha otevírá Mistrovské kurzy určené jak pro začínající i pokročilé umělce, tak i pro laickou veřejnost. Cílem mistrovských kurzů je přiblížení výuky zpěvu, pohybu, hry na hudební nástroj a výtvarného umění veřejnosti a současně motivovat začátečníky. Umělecké kurzy probíhají formou otevřené hodiny pokročilých studentů s účastí publika z řad studentů začátečníků.

Kurzy probíhají v RockOpeře Praha každou sobotu. Účastníci se mohou zapsat do kurzů dle vlastních zájmů a preferencí, pod vedením odborných lektorů pak budou ve zvoleném oboru rozvíjeny jejich dovednosti a dispozice.

Zápis:

Zápis na nový semestr, který začíná 1. 9. 2017, proběhne na začátku září 2017 (termín bude upřesněn v průběhu divadelních prázdnin).

Závazné přihlášení lze provést prostřednictvím webových stránek RockOpery Praha: http://www.rockopera.cz/akademie

nebo na emailové adrese: asistentka@rockopera.cz