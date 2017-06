MINT: Prague Fashion Market je v povědomí Pražanů i návštěvníků Prahy zahnízděný jako událost, na kterou se vyplácí zajít. Stejně tak tomu bude 23. a 24. června, kdy proběhne již 19. MINTí repríza, která se tentokrát přesune pod koruny stromů na pražské Karlovo náměstí. Prostor, ve kterém se potkává to nejlepší z lokální tvorby, nabídne spoustu módy, šperků i doplňků. A navíc delikatesy z nabídky street stánků. Vezměte s sebou rodinu, přátele, domácí mazlíčky i deky a připojte se k největšímu pikniku pod pražským nebem.

Na Karlově náměstí bude několik desítek stánků lokálních prodejců. Těšit se můžete na aktuální módní kolekce značek Mikela de Luka, La Klara nebo Dressign, modely pro malé i velké od Olé Made of Stars nebo Alter-native, dětskou pohodovou módu Shark in the Park, extravagantní šperky VO-KA nebo Acid Design, obchůdek Jane Bond Special, nabídku stylového papírnictví Kaš-mi-daš nebo POP PAP knižní studio, které nabízí originální hravé knihy a výrobky z papíru pro děti.