Madball (USA) - Mystic Sk8 Cup 2017

Nedělní finálový den uzavře hardcore punková legenda MadBall z New Yorku. Málokdo tuší, že Madball, založená v roce 1988 v New Yorku, byla původně pouhým vedlejším projektem v té době věhlasných Agnostic Front a jejich zpěvák Freddy Cricien je mladším bratrem frontmana Agnostic Front.

Kapela z počátku hrála jenom na koncertech Agnostic Front a často s jejich nepoužitými písněmi, později ale kvůli změnám v sestavě i rostoucí popularitě začala vystupovat i samostatně. První singl vydala v roce 1989, EP „Droppin´ Many Suckers“ spatřilo světlo světa v roce 1992 a pro kapelu bylo zásadní. Všimlo si jich totiž vydavatelství Roadrunner Records, na jejichž labelu v roce 1994 vydává své první album „Set it off“, se kterým udělala díru do světa.

Od té doby vydávala regulérní album každý druhý rok až do roku 2001, kdy se kapela rozpadla a na rok ukončila činnost. V roce 2002 se však kolotoč Madball opět rozjel a navázal na svou popularitu mezi hard-core fans. V roce 2003 vychází kompilace Best of Madball, o rok později EP „N.Y.H.C.“ a další 4 regulérní alba, z nichž to poslední v roce 2014. Jejich vystoupení na letošním Mysticu je naplánováno na neděli 2. července.