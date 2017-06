Jak sbalit ženu 2.0

Divadelní verze českého bestselleru o technologii milostného lovu. Jste nešťastně zamilovaní? Chcete se konečně seznámit s dívkou? Chcete získat ženu, která vás ignoruje (anebo nazpět tu, která vás opustila)?



Nová hra Studia Palm Off se tentokrát bude věnovat především milostným vztahům a stereotypům, které v nich panují. Autor knižní předlohy působil několik let jako vztahový poradce a posbíral řadu poznatků o mužských stereotypech a nejčastějších komunikačních chybách, které muži při navazování vztahů dělají. Jeho úspěšná knižní příručka (byla již přeložena také do slovenštiny a polštiny) je zároveň doplněná i řadou praktických cvičení a tak si přímo říká o divadelní podobu …



Světová premiéra: 10. února 2017 ve Studiu PALM OFF

Režie: F. X. Kalba