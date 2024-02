Máma je učitelka a anorektička a dceři Jill je šestnáct let, má nadváhu a miluje kuchařské knihy. Táta býval imitátorem Elvise Presleyho a stejně jako on se cítíval být králem - Elvisův styl i slavné hity prostupovaly celým jeho životem, dokud neochrnul po autonehodě. Máma s dcerou se musí s těžkou situací vyrovnat a obě tak činí po svém: máma nespoutanými vztahy s mladými muži a Jill nespoutaným vařením. Obě přitom do pokusů o vyrovnání se s životem zapojují jednoho a téhož muže, Mámina milence Stuarta. Táta upoutaný na vozíku je sice mimo ženami rozpoutané dění, má však divoce surreálné halucinace, ve kterých se stává Elvisem, zpívá elvisovské hity a pronáší bizarní proslovy o světě, smyslu života, lásce, životě…

Britský dramatik básník a překladatel Lee Hall je mj. autorem divadelní adaptace Zamilovaný Shakespeare (uváděné s úspěchem v Divadle pod Palmovkou) a libreta muzikálu Billy Eliott, který byl oceněn Cenou Tony a patřil k nejúspěšnějším londýnským muzikálům posledních let. Jeho černá komedie Vaříme s Elvisem je plná typického britského humoru a překvapivých situací zachycujících rozporuplnost a absurditu života. Komika hry však přes veškeré pobavení a smích, se kterým mistrovsky pracuje v duchu nejlepších moderních komedií, míří k hlubším souvislostem lidského života a duše.