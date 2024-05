Libuše Jarcovjáková – výstava fotografií

Retrospektivní výstava představí tvorbu fotografky Libuše Jarcovjákové, která přes půl století přirozeně a živelně mapuje svůj život a blízké okolí.

Výstava uvede stěžejní okruhy její bohaté fotografické tvorby: první volné cykly z Prahy ze sedmdesátých let minulého století věnované zkoumání vlastní identity, nočnímu životu a slavnému LGBT+ baru T-Clubu doplňují práce fotografky s romskou, vietnamskou a kubánskou menšinou z osmdesátých let 20. století. Výstava sleduje umělkyni, její úspěchy, nezdary a hledání sama sebe nejen v bývalém Československu, ale mapuje i její návštěvy Japonska, odchod do Západního Berlína, pád železné opony a návrat do Prahy v devadesátých letech.

Výstava provede diváka archivem i současnou tvorbou umělkyně. Fotografka je představena v širokém spektru jejích analogových i digitální fotografií. Černobílé a barevné momentky se střídají s konceptuálně a typologicky působivými fotografiemi náhodných kolemjdoucích, přátel, milenců a milenek a vlastních autoportrétů, tak typických pro její tvorbu.

Členění výstavy kurátorované Lucií Černou, společně s architekturou Anny Matouškové, podtrhává témata vášně, touhy, nejistoty, a hlavně vnitřní svobody.