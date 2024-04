Příběh stromů, lesní opera pro nejmenší

Moudrá Matka lesa se zjevuje pouze jednou za čas, aby poodkryla tajemství života stromů. Pojďte se s námi zaposlouchat do šumění listů, lehnout si do trávy a zadívat se na hvězdné letní nebe, usnout společně s houbami pod sněhovou přikrývkou a na jaře se opět probudit do květy obsypaného ráje.

Zažijte cyklus čtyř ročních období spolu s mohutnými stromy, kterým plyne čas úplně jinak než nám malým lidem. Autorská loutková inscenace souboru Geisslers Hofcomoedianten a divadla Vocaď Pocaď plná známé i méně známé barokní hudby je určena pro děti od 3 let i jejich rodiče. Je inspirovaná výzkumem a dílem německého lesníka Petera Wohllebena a volně motivem oblíbeného stromu (latinsky Fagus = buk) hraběte Šporka, významného mecenáše umění. Spolupracujeme s projektem Filharmoniště.