Praha husitská

600. výročí úmrtí Jana Žižky a 590. výročí konce husitských válek 1424-1434-2024

Nahlédněte do doby Václava IV. a jeho polorodého bratra Zikmunda Lucemburského.

Cesta časem o šest století zpátky nás zavádí na počátek revoluce, která vypukla, aby změnila konfesní poměry v českých zemích a aby odčinila mučednickou smrt mistra Jana Husa.

Vydejte se Prahou v jeho šlépějích, stejně jako ve stopách rozvášněného davu, kráčejícího pod rudými korouhvemi s kalichem, s odhodláním defenestrovat.

Místa spojená s Husem, s jeho kolegy duchovními Jeronýmem Pražským, Janem Rokycanou, Janem Želivským, Janem Milíčem a Jakoubkem ze Stříbra, nebo husitskými hejtmany Janem Žižkou, Prokopem Holým a Janem Roháčem z Dubé.

Připomeňte si, co to byly čtyři pražské artikuly, Pražský svaz, stejně jako basilejská kompaktáta.

A nezapomeňte: Veritas vincit - pravda vítězí!