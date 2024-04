Kafka v ulicích

Jeden z nejproslulejších literátů 20. století, německy píšící židovský spisovatel Franz Kafka, byl celý život úzce spjat s Prahou. I sto let po jeho smrti je jeho kouzlo neutuchající. Nová průvodkyně Jana Jandová vás povede ulicemi, dvorky a tajnými průchody Starého Města do míst, kam se běžně nechodí. Zde žili, tvořili a setkávali se Max Brod, Franz Kafka, Egon Ervín Kisch a mnozí další umělci, kteří patřili do Pražského kruhu. Kam chodil malý Franz do školy, kde bydlela Milena Jesenská, kudy se toulal nočními ulicemi E. E. Kisch? To a mnoho dalšího ze života pražské německy píšící menšiny se dozvíte při procházce, která bude doplněna krátkými ukázkami z knih těchto autorů.