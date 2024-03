Velikonoční tvoření s My Little Ponny

Hurá, Velikonoce se kvapem blíží! My na ně určitě nezapomněli a připravili jsme pro vás úžasně zábavné odpoledne plné kreativity a veselí - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S MY LITTLE PONY!

Zapojte se do naší velikonoční oslavy v sobotu 29.3. od 11:00 do 17:00 hod. tradičně v přízemí u foodcourtu.

Co vás čeká a nemine?

Unikátní moderovaný program plný tvořivosti a zábavy.

Taneční workshopy, kde se naučíte nové kroky.

Velikonoční soutěže plné skvělých cen.

Fotokoutek, kde si můžete vytvořit nezapomenutelné fotografie.

Animátorky v tématických kostýmech připravené pobavit vás i vaše děti.

Setkání s oblíbeným poníkem Applajackem – to bude dobrodružství!

Workshop “barvení dřevěných dekorací”, které zkrášlí každý domov.

A to není vše!

Čeká na vás mnoho a mnoho další zábavy a překvapení.

Pro malé objevitele máme navíc ještě jednu lahůdku - díky aplikaci Moje Letňany si mohou dopřát malování na obličej!

Nenechte si ujít toto jedinečné odpoledne plné radosti, kreativity a kouzelné atmosféry.

Přijďte oslavit jaro s oblíbenými poníky z My Little Pony!