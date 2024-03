The Congos & The Gladiators

Všichni milovníci reggae by si měli do kalendářů zapsat datum 11. června 2024. V tento den totiž rozhodně nechcete propásnout show v Lucerna Music Baru, do kterého míří absolutní legendy jamajské muziky – The Congos a The Gladiators.

Takový dvojkoncert je splněným snem každého, kdo o reggae byť jen zavadil, tak dorazte!