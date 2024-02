ADOLFO CORRADO - Vítěz BBC Cardiff - Singer of The World 2023

Velký sál Novoměstské radnice

Začátek koncertu v 19 hod

Vstupné: 500-600 Kč

Vstupenky na Prodejní aplikace (enigoo.cz)

Adolfo Corrado – bas

Michele d’Elia – klavír

Italský pěvec Adolfo Corrado (*1994) se jako vůbec první basista stal v červnu 2023 absolutním vítězem slavné soutěže BBC Cardiff Singer of the World. Sympatický pěvec označil své vítězství za „splněný sen“… Soutěž BBC Cardiff Singer of the World oslavila v červnu 2023 čtyřicáté výročí své existence. Je jednou z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejvlivnější světová soutěž, která poskytla odrazový můstek ke světové kariéře mnoha pěvkyním a pěvcům včetně Bryna Terfela nebo Dmitrije Hvorostovského.