The 1975 v Praze

Britská kytarová senzace The 1975 se po letošní skvělé headline show na festivalu Rock for People vrací na jaře příštího roku do České republiky.

Indie rocková kapela, která získala prestižní ocenění Brit Awards, v roce 2020 byla jmenována kapelou desetiletí na NME Awards a má za sebou dvě nominace na Grammy, tentokrát zamíří do Česka v rámci svého celoevropského tour “Still… At Their Very Best”. Kapela tak nenechala své české fanoušky po letošním skvělém koncertě na jednom z největších evropských pódií dlouho čekat a 14. března 2024 pod hlavičkou série Rock for People Concerts vystoupí ve Sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti.