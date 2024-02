Sepultura v Praze

Brazilsko-americká metalová ikona SEPULTURA oslaví příští rok své 40. výročí a rozhodla se velkolepým turné zakončit svou mimořádně úspěšnou hudební kariéru! Velké rozlučkové turné „Celebrating Life Through Death“ – 40 YEARS FAREWELL TOUR se uskuteční v listopadu příštího roku a úplně poslední koncert turné patří PRAZE! Bude to 23. listopadu 2024 v O2 universu!

Bude to velká oslava minulosti a současnosti a bude to úplně naposled, co uslyšíte a uvidíte tuto slavnou brazilskou metalovou legendu naživo! Tady končí jedna významná kapitola metalu! Přijďte se s nimi se ctí rozloučit a poděkovat…vždyť kde by byl metal a vaše metalové duše bez SEPULTURY?