Petr Dvorský Quartet

Základní členové kapely Petr Dvorský, Stanislav Mácha a Jiří Slavíček jsou dlouholetí spoluhráči a členové debutujícího kvarteta The Four, které ještě spolu se saxofonistou Karlem Růžičkou Jr. v devadesátých letech zaznamenalo řadu úspěchů a ocenění. Do kvarteta přibrali ještě zkušeného velšského saxofonistu Osiana Robertse, který svojí dravou i kultivovanou improvizací přidává ještě více emotivní náboj celému tělesu.

Na období 90. let staronová formace volně navazuje a nabízí nový program sestavený z kompozic kontrabasisty Petra Dvorského ale také jiných autorů (Oscar Pettiford, Sam Jones, Karel Růžička Sr.) aranžovaných pro akustický jazzový kvartet. Generační spřízněnost hudebníků a jejich častá spolupráce i v jiných projektech vytvářejí předpoklad jednotného hudebního jazyka a mimořádné instrumentální souhry.