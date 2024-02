Bára Hrzánová & Condurango - křest alba

Bára Hrzánová & Condurango pokřtí v Lucerna Music Baru nové album!

Kapelu Condurango založili počátkem 80. let na DAMU herečka Bára Hrzánová a Pavel Anděl. Později přibyli Vladimír Kosík a Ivo Novák a v roce 1986 Miloš Šikola. Postupem času se kapela rozšířila o mladou krev v podobě Antonína Holuba, Matyáše Mejzra a Nicholase Roye Arthofera, ale také o legendárního akordeonistu Mária Biháriho. Hudba Báry Hrzánové a Ivoše Nováka rozeznívá nejen Bářiny autorské texty, ale také díla známých spisovatelů a básníků od Lorcy přes Morgensterna či Tolkiena až po Otokara Březinu. V roce 2023 se Condurango vrátilo na hudební scénu po šestileté pauze v plné síle, s novým repertoárem i nezaměnitelnou energií, kterou rozdává posluchačům všech generací. V rámci koncertu pokřtí nové CD a zároveň oslaví Bářiny 60. narozeniny a 40 let existence kapely Condurango – tedy krásných sto let s Bárou Hrzánovou.

Doors 20:00 Start 21:00