Z Colours of Ostrava, přes Prague Music Week, k předskakování The Silver Spoons právě teď i do Malostranské besedy! Ivo Blahunek, nový talent na české scéně, který právě připravuje své debutové album a pár z jeho nových singlů máte možnost slyšet naživo ještě před jeho vydáním na koncertě v pátek 29.3. právě v Malostranské besedě.

“Be present”. To je motto charismatického zpěváka a frontmana kapely Ivo Blahunek. Energická a pořádně nabitá show s jeho kapelou vás vtáhne do živého momentu přítomnosti, kde si budete moct užít jeho autorské singly, které vychází pod labelem Warner Music CZ.

Singly, jako jeho nejúspěšnější “Never”, “Flying in the Sky” nebo nejnovější “Why don't you”, kterou s ním ve featu nazpívala současná reprezentantka ČR v letošní Eurovizi, Aiko, můžete znát jak ze svých oblíbených Spotify editorial playlistů, tak i z rádií. Jeho hudba vás vtáhne nejen krásnými živými vokály a rytmy, které doslova vybízí k tanci, ale i zajímavými texty, ve kterých se Ivo věnuje hlubokým tématům současného světa. Na tvorbě své hudby spolupracuje s talentovanými producenty jako je Rony Janeček, Filip Vlček nebo Martin Procházka a se špičkovými umělci jako je songwriter Jan Vávra, který píše singly i s kapelami jako Mirai, David Koller nebo Ben Cristovao. Žánrově přitom Ivo balancuje na hranicích popu s dalšími styly jako rock, funk nebo RnB.

Nechte se pohltit skvělou hudbou, objevujte nové hudební vlivy a doražte si užít večer v příjemné pozitivní a energické atmosféře. “Be present”. “Be present at Malostranská beseda 29.3. 2024!”