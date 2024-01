The Warning v Praze

Trojice sester z mexického Monterrey – Daniela “Dany” [kytara, zpěv, klavír], Paulina “Pau” [bicí, zpěv, klavír] a Alejandra “Ale” Villarreal [baskytara, klavír, doprovodný zpěv] – se řítí vpřed s riffy, nepředvídatelnými rytmy, stadionovými beaty a strhujícími vokály. Jestli někdo dokáže nastartovat návrat rocku, jsou to právě tyto tři dámy. Poté, co The Warning explodovaly na internetu po sérii virálních videí, přetavily tento impuls v sérii nezávislých releasů, včetně EP Escape the Mind, XXI Century Blood a Queen of the Murder Scene, než v roce 2022 vydaly své poslední album ERROR, které nasbíralo přes 110 milionů streamů. Kapela pokračuje ve své rockové nadvládě s rostoucím počtem příznivců na sociálních sítích a předskakuje legendám jako Muse, Guns N’ Roses, Foo Fighters, The Killers a Royal Blood.

V roce 2023 vydaly The Warning svůj nejnovější singl “MORE” a vyrazily na světové turné ERROR World Tour. Kapela uzavřela etapu v USA, Velké Británii a EU. Dále kapela pokračuje v turné po USA, během něhož předskakuje Guns N’ Roses a podzim je pro The Warning ve znamení headline turné v Mexiku a LATAM.