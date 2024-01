Call Me Karizma v Praze

Oblíbený zpěvák, skladatel a rapper Call Me Karizma se svými největšími hity a nejnovějším singlem “Look At Me Now“ k nám dorazí už 7. března!



Call Me Karizma je v současném hudebním průmyslu vzácným úkazem. Dokonale totiž vyvažuje svou výraznou dráhu influencera s jemností umělce a hudebního řemesla. Jeho texty mají stejný švih, s jakým Eminem bořil zdi, ale stejně dobře se cítí i s kytarou v ruce, když vytváří romantický alt rock.

Rapper je tváří nového alternativního rocku – připraven rozjet turné, připraven žít na internetu a připraven ukázat se celému světu ve své kompletní podobě.