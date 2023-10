Let It Roll Winter v Praze

Immortalz! Připravte se na další vzrušující kapitolu ságy LET IT ROLL! Tato edice se poprvé v historii festivalu odehraje ve velkolepém O2 universum. Buďte součástí dalšího společného putování vesmírem v doprovodu největších hvězd drum&bassu. Už teď se nemůžeme dočkat našeho únorového shledání!

LET IT ROLL WINTER je přístupný pouze pro návštěvníky starší 18-ti let bez výjimek.

VÍCE INFORMACÍ ZDE